قفزة كبيرة بوفيات كورونا في العراق.. موقف وبائي غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة

2021/07/19 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراق، تسجيل ارقام قياسية على

مستوى تسجيل اصابات ووفيات كورونا خلال

يوم واحد، وسجلت وزارة الصحة اعلى

حصيلة اصابات يومية (9883 اصابة) بفيروس

كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة

الماضية، منذ تفشي الو

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