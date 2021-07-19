قيادة عمليات بغداد تعلن عن خطتها لأيام عيد الأضحى المبارك

2021/07/19 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن خطتها لأيام عيد الأضحى المبارك.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح صحفي اليوم:" ان عمليات بغداد باشرت بخطة العيد اعتباراً من اليوم".واضاف:" ان الخطة مرنة ودعمت بجهد استخباري و عدد الطرق المقطوعة سيكون قليلاً وحسب الحاجة".وأشار إلى اننا سنحاسب غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ولن نسمح بالتجمعات.وبين بأن مفارز وزارة الصحة وهيئة السياحة ستكون متواجدة خلال تنفيذ الخطة./انتهى7

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