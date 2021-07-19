محافظ نينوى يبحث مع ممثلة اممية الجهود الدولية لمساعدة المحافظة على التعافي وإعادة تأهيل بناها التحتية

2021/07/19 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري في ديوان المحافظة ارينا نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاعمار في العراق والوفد المرافق لها .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " جرى خلال اللقاء نقاش حول العديد من الملفات الخاصة بإعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار في المحافظة ".واشار الى ان " الحكومة المحلية اثنت على كافة الجهود الدولية لمساعدة المحافظة على التعافي وإعادة تأهيل بناها التحتية .من جانبها عبرت ارينا على سعادتها عن تواجدها في مدينة الموصل واشادتها بحملة البناء والتأهيل التي تشهدها في كافة القطاعات والنتائج المتحققة خلال عام واحد."/انتهى

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