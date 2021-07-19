2021/07/19 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 يوليو 2021 | 04:14 مساءً

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العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بعدد اصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل رقما قياسيا جديدا بعدد اصابات ووفيات فيروس كورونا.



وبحسب الموقف الوبائي، فانه تم تسجيل 9883 اصابة و62 حالة وفاة وهي اعلى حصيلة للاصابات والوفيات يسجلها العراق.

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