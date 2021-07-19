بعد ’قفزة’ الإصابات الأخيرة .. الرصافة تقرر فتح منافذ التلقيح خلال أيام العيد

2021/07/19 | 16:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاثنين، عن استمرار فتح منافذ التلقيح خلال عطلة العيد في جانب الرصافة واستقبال المواطنين لتلقيحهم.

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وقال مدير الدائرة محمد جهاد جواد، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن "صحة الرصافة حرصا منها على سلامة المواطنين وتخليصهم من شر الوباء وتسهيلا لهم ولمنحهم التحصين تقرر افتتاح منافذ التلقيح خلال عطلة العيد لتلقيح المواطنين فضلا عن استمرار الرصد الوبائي واخذ المسحات للحالات المشتبه اصابتها بالفيروس".

واضاف انه "تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة منافذ تلقيح والتي ستكون مفتوحة طيلة عطلة العيد".

أدناه منافذ التلقيح بلقاح كوفيد شركة فايزر:منافذ التلقيح في المستشفيات*مستشفى الكندي*مستشفى فاطمة الزهراء (ع)*مستشفى الواسطي*مستشفى الشهيد الصدر*مستشفى ضاري الفياض*مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية

المنافذ في المراكز الصحية*قطاع الصدر /مركز صحي السابعمركز صحي حسين المالكيمركز صحي الأول

*قطاع البلديات الاول /مركز صحي المعلمينمركز صحي البلديات

*قطاع بغداد الجديدة /مركز صحي الضباطمركز صحي السندباد

*قطاع النهروان /مركز صحي بسمايةمركز صحي الشيخ هاتف

*قطاع المدائن /مركز صحي المدائن الاولمركز صحي الرياض

*قطاع الرصافة /مركز صحي المستنصريةمركز صحي فخري الدين جميلمركز صحي باب المعظم

*قطاع الشعب /مركز صحي سومرمركز صحي سليمان الفيضي

*قطاع الاستقلال /مركز صحي بوب الشام الاولمركز صحي الفحامة

*قطاع الاعظمية /مركز صحي الاعظمية الثانيمركز صحي صليخ الثاني

*قطاع البلديات الثاني /مركز صحي الباويةمركز صحي الكفاءات.

وتابع البيان "اما لقاح سينوفارم ولقاح استرازنيكا، يتوفر في باقي المراكز الصحية التابعة الى دائرة صحة بغداد الرصافة".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد تجاوز عدد الإصابات الكلي في عموم العراق حاجز المليون ونصف المليون إصابة.

وقال عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إنه "سجلنا اليوم قفزة كبيرة في أعداد الإصابات غير مسبوقة منذ بداية الجائحة، وهذا ينذر بكارثة وبائية وصحية في حال استمر المواطن بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتهاون بأخذ اللقاح، حيث هذه الزيادة السريعة تعتبر الموجة الثالثة في ذروتها، لذا نهيب بكل المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاسراع في أخذ اللقاح".

وأضافت، أن "جميع مراكزنا الصحية الخاصة بصرف اللقاح، مستمرة بالعمل طيلة فترة عطلة العيد؛ لتسهيل عملية أخذ اللقاح بمواعيدها ".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 8278 مصاباً غلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 62 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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