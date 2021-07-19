2021/07/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف "الأصدقاء المزيفون يشبهون الظلال تجدهم دائما بالقرب منك في ألمع لحظاتك ، ولكن لا يمكن رؤيتهم في أي مكان في أحلك ساعاتك.



الأصدقاء الحقيقيون مثل النجوم ، لا تراهم دائماً ولكنّهم موجودون دائماً."حبيب اكندي كاتب بريطاني نيجيري هو كلام عاطفي عن الصداقة يقدمه الكاتب ، يختصر فيه تلك العلاقة الطوعية بين شخصين، أو مجموعة أشخاص ، لكن ذلك يندرج تحت إطار واسع ، و لو أعدنا النّظر في م ايدعى قائمة الأصد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزان الصداقة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزان الصداقة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).