كتاب كنت أتمنى ان لا اقرأه.. - صباح كنجي

2021/07/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_كنجي كثيرة هي الكتب التي تقرأها بعد ان تدمن على المطالعة وتسير في طريق المعرفة والبحث..



وتستهويك المجلدات والمصادر والمخطوطات..



وحينما تتعب من كتب الفلسفة والاقتصاد وبقية الكتب العلمية وتقرر التخفيف من حدة التركيز والتفكير نسبياً..



تلجأ للأبداع فتختار الروايات والقصص ودواوين الشعر وكل ما له علاقة بالنقد والفن..



وفي لحظات التعب الشديد من آفة القراءة تلجأ للمجلات والجرائد والمقالات الخفيفة..



وبين هذا ......





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