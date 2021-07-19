تونس : حركة النهضة والتمكين قطرة قطرة . - فريد العليبي

2021/07/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريد_العليبي الابتزاز والتمكين قطرة قطرة .



ظهر يوم 02 جويلية 2021 رئيس مجلس شورى حركة النهضة وهو في ساحة الحكومة بالقصبة، مُخاطبا أتباعه، المتجمعون حوله من طلاب التعويضات المالية، داعيا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل فوري لصندوق الكرامة حتى يلبي طلبهم ، مُحددا له موعدا لا ينبغي تخطيه وهو 25 جويلية 2021 ، قائلا أنه لن يقبل التعطيل والتسويف بعد الآن ، وأن هناك جريمة يتوجب وضع حد ......





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