2021/07/19 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل مزيج “برنت” قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.وانخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 3.56% إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى في أكثر من شهر..



النفط يهبط دون مستوى 71 دولارا المركز الخبري الوطني.

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