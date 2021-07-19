لقاح كورونا.. أوهام المؤامرة!

2021/07/19 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر "نظريات المؤامرة" في المجتمعات التقليدية/ العامية، أو شبه التقليدية التي يطفو فيها خطاب العلم على السطح؛ بينما الخرافة راسخة في الأعماق.إن لم ينتصر العلم؛ انتصرت الخرافة؛ لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن إجابات، عن تفسير للظواهر التي تنعكس على سطح وعيه مُحَمَّلة بكثير من الأسرار.

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