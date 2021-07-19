2021/07/19 | 16:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتخذ إجراءات مشددة وتتوعد بالمحاسبة في العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتخذ إجراءات مشددة وتتوعد بالمحاسبة في العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتخذ إجراءات مشددة وتتوعد بالمحاسبة في العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).