صحيفة جمهوري إسلامي: ظهور حشد شيعي في كابول

2021/07/19 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية عن ظهور جماعة مسلحة تسمى الحشد الشيعي في كابول قائلة انها تنوي القتال ضد حركة طالبان.

وأكدت الصحيفة ان قائد جماعة الحشد الشيعي في افغانستان هو سيد حسن الحيدري الذي كان له حضور في العراق حسب الصحيفة، في حين حذر محللون أفغان من ان نشاط الجماعة في أفغانستان سيؤدي إلى زيادة العنف الطائفي وإن الشعب الأفغاني لا يريد أن تصبح البلاد مثل سوريا أو العراق.

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