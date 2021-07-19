الكاظمي يشيد بمستوى العلاقات بين بغداد والرياض ويؤكد حرص العراق على تعزيزها

2021/07/19 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حرص العراق على تعزيز علاقاته بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد الكاظمي خلال استقباله وزير التجارة السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له بمستوى العلاقات التي تربط العراق والسعودية مشيرا الى تطلع العراق إلى المزيد من آفاق التعاون في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين.

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