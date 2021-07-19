برهم صالح يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين

2021/07/19 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين وكل المنطقة

وشدد صالح خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، على ضرورة تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين.

ونوّه اللقاء إلى العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وتطورها وحرص البلدين على تجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الإقليمي.

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