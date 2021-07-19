حقوق الانسان تدعو الى إعلان حالة الطوارئ الصحية

2021/07/19 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، ان الوضع المتفاقم للاصابات بجائحة كورونا ينذر بكارثة صحية كبيرة .

وقال الغرواي في بيان صحفي، ان “عدم التزام المواطن بمتطلبات الوقاية وضعف الوعي الصحي لدى المواطن واصراره على عدم اخذ اللقاح فاقم هذه الحالة”.

واضاف الغراوي اننا “ندعو رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء بحملة شاملة لتوزيع اللقاح على المواطنيين سواء من خلال الفرق الجوالة وحملات لتوزيعه على موظفي الدولة كافة واصدار جواز صحي للتلقيح يكون بمثابة وثيقة لكل مواطن واطلاق حملة اعلامية مكثفة لحث المواطنين على اخذ اللقاح للحفاظ على حياتهم وابعاد الخطر المحدق بهم “.

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