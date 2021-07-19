2021/07/19 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد يصل إلى الرياض.. وولي العهد السعودي باستقباله) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن زايد يصل إلى الرياض.. وولي العهد السعودي باستقباله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).