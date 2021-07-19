2021/07/19 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تدعو الى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تدعو الى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تدعو الى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).