2021/07/19 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني مع العام الجاري، يكون العراق قد أكمل 18 عاما دون أن يجد حلا لمشكلة الكهرباء المتفاقمة في كل صيف، حيث تتحول الأيام الحارة الى كابوس على المواطنين في ظل موازنات إنفجارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والربط الكهربائي … هل يستطيع تجاوز أزمة الطاقة وسنوات الفشل الماضية ؟ المركز الخبري الوطني.

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