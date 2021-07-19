الرئاسة اللبنانية: 26 تموز موعداً لبدء مشاورات تسمية مكلف جديد برئاسة الحكومة

2021/07/19 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت الرئاسة اللبنانية إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو تموز.

واعتذر السياسي اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة بعد مساع دامت شهورا.

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