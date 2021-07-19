النفط يتراجع دولارين بعد اتفاق منتجي أوبك+

2021/07/19 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعتراجعت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الإثنين، بعد أن تغلبت أوبك+ على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.وانخفض خام برنت 2.01 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 2.06 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 69.75 دولار للبرميل.واتفق وزراء أوبك+ أمسالأحد على زيادة إمدادات النفط من أغسطس آب لتهدئة الأسعار التي صعدت هذا الشهر لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.كما اتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة اعتباراًَ من أيار 2022.المصدر: رويترز

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