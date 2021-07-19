اعتقال والي بغداد في تنظيم داعش الارهابي

2021/07/19 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين 19/7/2021، عن إلقاء القبض على ما يعرف بوالي بغداد في تنظيم داعش الارهابي.

وقالت الخلية في بيان: "بتوفيق من الله وبهمةِ رجال جهاز الأمن الوطني، واستكمالاً لعهدنا في القضاء على بقايا عصابات داعش وبعملية نوعية أستندت على معلومات استباقية تمكن جهاز الأمن الوطني من الاطاحة بما يعرف بـ(والي بغـداد) في تنظيم داعش الارهابي بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية".

وأشار البيان إلى أن "ذلك الإرهابي يعدُ احد أبرز قادة تنظيم داعش الارهابي وشغل مناصب عدة اهمها مايسمى اميراً عاماً لولايات (الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد) حيث إعترف بقيادته العديد من العمليات الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية، وكان بنيته التخطيط لشن هجمات في العاصمة بغداد، لكن يقظة وعزيمة رجالكم في جهاز الأمن الوطني أفشلت تلك المخططات قبل وقوعها".

PUKmedia وكالات

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