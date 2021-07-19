2021/07/19 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم تحديد موعد حتى الآن لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مشيرة إلى أن توصياتها الخاصة بالتعامل مع تصاعد مستوى الخطر في الموقف الوبائي ستكون موضع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة ترفع توصياتها للجنة العليا بشأن ارتفاع اصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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