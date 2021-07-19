تشققات أرضية تغلق احد طرق قضاء سوران في أربيل (صور)

2021/07/19 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار اتخذ بعد حضور وفد حكومي كبير ومتخصص لموقع التشققات الأرضية.

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