أردوغان: على طالبان أن توقف

2021/07/19 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصرفات طالبان في أفغانستان بأنها "احتلال" بينما قال إن حكومته تدرس الاجتماع مع الجماعة المتشددة بينما تستعد تركيا لإدارة مطار كابول الدولي وحراسته بعد انسحاب الولايات المتحدة.

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