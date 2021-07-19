2021/07/19 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اطلاق برنامج الاسكان “داري”، لحل ازمة السكن وقال الكاظمي في تدوينة على منصة تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني”، انه “بعون من الله، وبعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحل ازمة السكن..



الكاظمي يعلن اطلاق برنامج “داري” المركز الخبري الوطني.

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