رئيسة برلمان كوردستان تهنئ بمناسبة حلول عيد الاضحى

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق، يوم الاثنين 19/7/2021، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وقالت رئيسة برلمان كوردستان في برقية التهنئة: بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اتقدم باجمل التهاني لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

واضافت: نتمنى ان يصبح هذا العيد عاملاً لتعميق روح التسامح والاخوة والتعايش بين جميع المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام.

واوضحت: نبتهل الى الباري عزوجل قبول فرائض وادعية حجاج بيت الله الحرام وان يعم الامن والاستقرار الدائم على بلدنا وتجاوز هذه الاوضاع المتازمة التي تواجه شعبنا.

PUKmedia ترجمة

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