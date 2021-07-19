اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي: المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف في 7 محافظات

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يعلن انطلاق التسجيل على الموقع

الالكتروني لمبادرة توزيع قطع الاراضي

للمواطنين

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اعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، انطلاق

التسجي

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