2021/07/19 | 18:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي: المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف في 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يعلن انطلاق التسجيل على الموقع
الالكتروني لمبادرة توزيع قطع الاراضي
للمواطنين
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اعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى
الكاظمي، اليوم الإثنين، انطلاق
التسجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي: المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف في 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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