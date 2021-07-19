الكاظمي يعلن اطلاق المنصة الخاصة بحل ازمة السكن: مدن جديدة وحديثة

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج

الإسكان "داري" للتقديم على قطع الأراضي.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر،

"بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها

الجميع أطلقنا اليوم

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