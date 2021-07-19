فلسطين.. تغييب مالايغيب

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

في السياسة يمكن الحديث عن كل شيء،

ويمكن تغييب الحقائق وتضييعها، وتضليل

الناس وخداعهم، ووضعهم في خانات يؤمنون

لوهلة أنها قدرهم المحتوم، وليس لهم إلا

التسليم والإذعان، وعدم الإحتجاج

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