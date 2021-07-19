بعد تسجيل أعلى حصيلة.. اجتماع مرتقب للجنة العليا لمناقشة توصيات الحظر الشامل

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم تحديد موعد حتى الآن لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما أشارت إلى أن توصياتها الخاصة بالتعامل مع تصاعد مستوى الخطر في الموقف الوبائي ستكون موضع نقاش داخل اللجنة.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إنه "لم يتحدد لغاية الآن موعد الاجتماع الجديد للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتم رفع توصيات من قبل وزارة الصحة وهي قابلة للنقاش".وأضاف إنه "الصحة تنظر في توصياتها لتطورات الموقف الصحي واللجنة العليا ستناقش الموضوع من كل الجوانب والحيثيات ، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وهي صاحبة القرار الأول والأخير".وسجلت وزارة الصحة اليوم ، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا بلغت 9883 حالة ، محذرة من ان الموقف الوبائي اليوم ينذر بتداعيات خطيرة إذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية من قبل المواطنين.

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