أنباء عن اجتماع طارئ للجنة العليـا لاصدار قرارات مشددة

2021/07/19 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افادت اوساط محليـة ، عن اجتماع طارئ للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيـة سيعقد خلال الساعات المُقبلة اليوم الاثنين ، لاصدار قرارات مشددة بعد الارتفاع غير المسبوق باصابات ووفيات جائحـة كورونا.وكانت وزارة الصحة والبيئة ، اكدت ان الموقف الوبائي المسجل هذا اليوم الاثنين غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة ، حيث سجلت مختبرات الصحة العامة (9883) إصابة جديدة بكورونا و(62)حالة وفاة في عموم البلاد ./انتهى5

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