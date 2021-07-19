الكاظمي: الموقع الإلكتروني سيسهم في تسهيل الإجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية

2021/07/19 | 18:16 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعلن انطلاق التسجيل على الموقع الالكتروني لمبادرة توزيع قطع الاراضي للمواطنين.........

اعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، انطلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة توزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين (www.dari.iq)، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي.

وقال سيادته إنه في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي ايام عرفة وعيد الاضحى المبارك، نعلن اليوم الإثنين بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده، وسيسهم في تسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية، ويحقق العدالة بالتوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة.

واكد السيد الكاظمي أن الشعب العراقي يستحق منا بذل قصارى الجهود من اجل خدمته وتلبية احتياجاته، مؤكّدا أن هذا البرنامج يعد الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن، وقال سيادته "وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا، واليوم نعلن عن الاجراءات الاولى للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني".

من جهتها اوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ان المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف، ستشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي كمرحلة اولى.

وبينت اللجنة أن التسجيل الالكتروني سيكون مفتوحا لجميع المحافظات، الا ان قطع الاراضي المتوفرة حاليا كوجبة اولى في المحافظات اعلاه، لحين اكمال المحافظات الاخرى تباعا.

وحثّت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي جميع المحافظين، على التعاون مع اللجنة وتذليل الاجراءات والاسراع بتخصيص الاراضي السكنية للمواطنين.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء19- تموز- 2021

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