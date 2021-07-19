الكاظمي يعلن اطلاق برنامج الإسكان (داري)

2021/07/19 | 18:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اطلاق برنامج الاسكان “داري”، لحل ازمة السكن.وقال الكاظمي في تدوينة على منصة تويتر، نه “بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري ⁦ Dari.iq ⁩) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة”.واضاف “نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة”.واختتم تغريدته بالقول: “وعدنا شعبنا وأوفينا”.

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