2021/07/19 | 18:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 يوليو 2021 | 05:59 مساءً

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تغيير آلية توزيع رواتب الموظفين في كردستان

من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار حول آلية توزيع رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي.



وقال مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان خلال تصريح لوسائل إعلام كردية : انه وبعد وصول مبلغ 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية وزيادة واردات حكومة اقليم كوردستان سيكون هناك تغيير في آلية توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز الحالي.



واضاف: ان ما موجود هو اما الغاء استقطاع رواتب الموظفين او تقليل نسبة الاستقطاع من 21% الى 5% في اغلب الاحوال، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيجتمع بعد عطلة عيد الاضحى لاتخاذ القرار المناسب

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