المسألة هي الصدريين لا مُقتدى الصدر

2021/07/19 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان زعيم التيار الصدري العراقي السيد مُقتدى الصدر يُلقي خطابه الأخير، مُعلناً انسحابه مع تياره السياسي من الحكومة والانتخابات البرلمانية المُقبلة، كان الطيف الأوسع من المراقبين للشأن العراقية متأكدين من تراجعه عن قراره عما قريب، بالضبط كما فعل في مرات ومناسبات سياسية لا تُحصى، حتى أن سيرة السياسي للصدر وتياره تكاد أن تكون مُجرد حلقات مُتطابقة من ذلك: قرارات وتوجهات مُتخذة فجأة لأسباب شعبوية، يُصدرها رأس التيار الصدري، ما يلبث أن يتنازل عنها بأدوات مُغلّفة، وباستخدام خطابية وتبريرات أكثر شع

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