متى تستقر منطقتنا - احمد موكرياني

2021/07/19 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني الشرق الأوسط عبارة عن ساحة صراع بين القوى الاستعمارية، لأنها مصدر للمواد الخام وسوق لمنتجاتها، ولكي ان نتحرر من اللعب والصراع نيابة عن الآخرين علينا ان نطهر مجتمعاتنا من البداوة والعشائرية، وتجار الدين والمغامرين العسكريين والسياسيين ومن المليشيات المسلحة اللذين لا يختلفون عن العصابات المافيوية في أمريكا الجنوبية.



المظاهر التخلف في بلداننا:1. معظم قادة المنطقة وسياسيوها هم ورثة الاستعم ......





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