النبأ تنشر رابط التقديم على قطع الأراضي

2021/07/19 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي .

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