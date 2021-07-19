2021/07/19 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: “داري” الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: “داري” الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: “داري” الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).