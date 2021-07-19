الاقتصاد نيوز تنشر رابط التقديم على قطع الاراضي السكنية

2021/07/19 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اكدت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي، الاثنين، ان التسجيل الإلكتروني سيكون مفتوحا لجميع المحافظات.

وذكر بيان للجنة، ان المرحلة الأولى ستتضمن توزيع 338 ألف قطعة أرض من أصل 550 ألفا.

واضاف، ان قطع الأراضي المتوفرة حاليا كوجبة أولى لمحافظات: بغداد - البصرة - النجف - ميسان - واسط - صلاح الدين – الرمادي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اعلن اليوم الاثنين، عن إطلاق منصة برنامج الإسكان (داري) لمعالجة أزمة السكن.

وذكر الكاظمي في تغريدة، "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة.

واضاف، نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة.

ادناه رابط التقديم: https://www.dari.iq

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