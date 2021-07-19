الصحة تسجل إصابة أصغر رضيعة بكورونا وتؤكد: حالتها شديدة

2021/07/19 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة شديدة لأصغر رضيعة في العراق، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، فيما أكدت إن حالة الإصابة لدى الطفلة شديدة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ثبت لديها تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأصغر مصاب، وهي طفلة لا يتجاوز عمرها الـ12 يوماً".وأضاف، إن "هذه الإصابة هي سابقة حيث لم تسجل الوزارة سابقاً أي اصابات في هذا العمر"، مشيراً إلى أن "الطفلة تتواجد حالياً في ردهة عناية خاصة وتتلقى الرعاية الصحية المطلوبة والمتابعة من قبل الأطباء الاختصاص في طب الأطفال والأمراض التنفسية".وأكد، أن "الطفلة تعيش حالياً إصابة شديدة بالفيروس"، منوهاً إلى أن "أبوي الطفلة أيضاً مصابين بالفيروس".ودعا البدر، المواطنين إلى "ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات وضرورة التزام المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة"، مطالباً إياهم بـ"الحفاظ على حياتهم وحياة اطفالهم واولادهم وكبار السن".وسجلت وزارة الصحة اليوم ، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا بلغت 9883 حالة ، محذرة من ان الموقف الوبائي اليوم ينذر بتداعيات خطيرة إذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية من قبل المواطنين.وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الصحة والبيئة، إنها تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا.

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