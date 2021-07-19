2021/07/19 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة شديدة لأصغر رضيعة في العراق، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، فيما أكدت إن حالة الإصابة لدى الطفلة شديدة.وقال المتحدث الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا..



إصابة شديدة لأصغر رضيعة في العراق المركز الخبري الوطني.

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