2021/07/19 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن مكتب الأرصاد الجوية سيصدر أول تحذير له هذا العام من موجة حر شديدة ستضرب بعض أجزاء المملكة المتحدة.ومن المتوقع أن يشمل التحذير جنوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تحذر من موجة حر شديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تحذر من موجة حر شديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تحذر من موجة حر شديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).