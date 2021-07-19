الكاظمي: الموقع الإلكتروني للتقديم على الأراضي سيسهل الإجراءات ويتجاوز المحسوبية

2021/07/19 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الاثنين، ان الموقع الإلكتروني للتقديم

على الأراضي سيسهل الإجراءات ويتجاوز

المحسوبية، مشيرا الى أن الشعب العراقي

يستحق منا بذل قصارى الجهود من أجل

خدمته وتلبية احت

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