الأمن يلاحق تجار المخدرات ومثيري النزاعات العشائرية في البصرة

2021/07/19 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، عن إلقاء القبض على 18 متهماً

بمواد جنائية مختلفة، وضبط أسلحة، في

محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات

الأمنية في قيادة عمليات البصرة، نفذت

عمليات

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