أول تعليق عراقي على منح بريطانيا اللجوء لمتهم بإعدام عشرات الأشخاص بعهد صدام

2021/07/19 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

علقت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، على منح بريطانيا اللجوء لشخص متهم بإعدام عشرات السجناء في عهد صدام حسين.

وقال عضو اللجنة ملحان المكوطر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية عليها التحرك وفق الاطر الدبلوماسية والقانونية لمعرفة هوية هذا الشخص المتورط بقتل العراقيين، وكذلك الطلب من بريطانيا منع اعطائها لجوءا لهكذا شخصيات متورطة في سيل دماء العراقيين".

وبين المكوطر ان "العراق له علاقات طيبة وجيدة مع بريطانيا وكافة دول العالم، ولهذا هو قادر على كشف هوية هذا الشخص ومعرفة حقيقة هذا الموضوع الذي ذكر بتقارير اعلامية فقط، ولا يوجد شيء رسمي يؤكد ما جاء في تلك التقارير".

هذا ومنحت بريطانيا، حق البقاء على أراضيها لمتهم بتنفيذ إعدامات بحق سجناء في عهد نظام صدام حسين، وفقا لما نقلت صحيفة "صن" الإنكليزية.

ووفقا للصحيفة، فقد طالب هذا الشخص (55 عاما)، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، بالبقاء في بريطانيا رغم مشاركته بقتل أسرى حرب أثناء غزو الكويت، عام 1990.

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