انطلاق التسجيل على الموقع الالكتروني لمبادرة توزيع قطع الاراضي للمواطنين/ موسع

2021/07/19 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين،عن انطلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة توزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين (www.dari.iq)،وقال الكاظمي ، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ، " نعلن اليوم الإثنين بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده، وسيسهم في تسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية، ويحقق العدالة بالتوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة ".من جهتها اوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ، ان " المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف، ستشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي كمرحلة اولى" .واضافت اللجنة ، أن " التسجيل الالكتروني سيكون مفتوحا لجميع المحافظات، الا ان قطع الاراضي المتوفرة حاليا كدفعة اولى في المحافظات اعلاه، لحين اكمال المحافظات الاخرى تباعا" ، وحثّت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي جميع المحافظين، على التعاون مع اللجنة وتذليل الاجراءات والاسراع بتخصيص الاراضي السكنية للمواطنين./انتهى5

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