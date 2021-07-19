2021/07/19 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين ، كما اعلنهـا المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء .للاطلاع والتسجيل على الاستمارة ..يرجـى الضغط على الرابط الالكتروني ادناه .../انتهى5⁦ https://www.dari.iq/

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