النصر يعلق بشأن انسحاب الصدر من العملية السياسية.. ويحذر

2021/07/19 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف النصر، الاثنين، من محاولات لخلط الاوراق بهدف تأجيل الانتخابات، مؤكدا ان انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية يترك فجوة، وعودته أمر مهم وأساسي.

وقال عضو الائتلاف، احمد الوندي، في تصريح لـNRT اليوم، (19 تموز 2021)، ان "النصر مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وضد أي محاولة لتأجيلها من أي طرف من الاطراف".

وأضاف الوندي، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمثل ركنا من اركان العملية السياسية، كما انه يمثل طيفا واسعا من الشعب العراقي الذي يحتاج من يمثله تحت قبة البرلمان، وبالتالي فان انسحابه من العملية السياسية يترك فجوة من حيث عدم وجود من يمثل هذه الشريحة الواسعة، التي تحتاج إلى ان تكون اصواتها مسموعة من قبل الحكومة والبرلمان".

وأكد، ان "عودة الصدر إلى العملية الانتخابية امر مهم واساسي من اجل الشروع بالدخول إلى عملية انتخابية تكون فيها الوان الطيف العراقي متكاملة".

وشدد الوندي، على ضرورة ان "توفر الحكومة البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات، من خلال السيطرة على المال السياسي وكل مظاهر اللادولة".

وبين، ان "ائتلاف النصر مع اجراء الانتخابات في موعدها ونحذر من أي محاولات لخلط الاوراق لتأجيلها، لان هذه الحكومة الانتقالية جاءت لغرض واحد وهو اجراء الانتخابات المبكرة، التي كانت مقررة في الشهر السادس ثم اجلتها المفوضية ببيانها التقني إلى الشهر العاشر من العام الجاري، ونتطلع إلى ان تكون الانتخابات في موعدها المحدد".

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