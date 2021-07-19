2021/07/19 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، اطلاق برنامج الإسكان "داري"، لحل أزمة السكن، مشيرا إلى ان إجراءات المفاضلة تعتمد على معايير منصفة.

وقال الكاظمي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 تموز 2021): "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان داريDari.iq) ) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة".

وأضاف، "‏نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة".

للدخول إلى البرنامج اضغط هنا.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اطلاق برنامج الإسكان (داري)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اطلاق برنامج الإسكان (داري)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).