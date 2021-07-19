’سرايا السلام’ تقرر إنهاء تنسيب الافراد الذين لم يتلقوا لقاح كورونا (وثيقة)

2021/07/19 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات سامراء/"سرايا السلام"، الاثنين، إنهاء تنسيب أفرادها غير الملقحين ضد فيروس كورونا.

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وذكرت وثيقة صادرة عن قيادة عمليات "سرايا السلام"، تلقى "ناس" نسخة منها، (19 تموز 2021)، أنه "تقرر توجيه منسوبيكم بأخذ لقاح فيروس كورونا مع استصحاب كارت اللقاح عند الالتحاق، وخلافه ينهى تنسيب من لم يلتزم بما ورد".

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